Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde parkeye çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde parkeye çıkıyor

İstanbul

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

C Grubu'nda Türkiye ile Kanada'nın yanı sıra Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya mücadele edecek.

Asya kıtası şampiyonu Avustralya ile en iyi 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.

Grupta yarın saat 14.30'da Arjantin-Avustralya ve saat 17.30'da Japonya-Macaristan müsabakaları oynanacak.

İki takım arasında son randevu 2014'te

Türkiye, Kanada ile resmi maçlarda son olarak ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Ankara'da oynanan grup mücadelesinde Kanada'yı 55-44 mağlup etmişti.

Milli takım, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada dördüncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

