A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde parkeye çıkıyor

İstanbul
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
C Grubu'nda Türkiye ile Kanada'nın yanı sıra Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya mücadele edecek.
Asya kıtası şampiyonu Avustralya ile en iyi 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.
Grupta yarın saat 14.30'da Arjantin-Avustralya ve saat 17.30'da Japonya-Macaristan müsabakaları oynanacak.
İki takım arasında son randevu 2014'te
Türkiye, Kanada ile resmi maçlarda son olarak ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, Ankara'da oynanan grup mücadelesinde Kanada'yı 55-44 mağlup etmişti.
Milli takım, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada dördüncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.