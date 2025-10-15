Beşiktaş GAİN, Niners Chemnitz'i mağlup etti
Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Niners Chemnitz takımını 93-88 yendi.
İstanbul
BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 93-88 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 2. galibiyetini elde ederken Niners Chemnitz de 2. kez mağlup oldu.
