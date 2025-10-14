Fenerbahçe Beko, Dubai Basketbol'a mağlup oldu
Basketbolda Avrupa Ligi'nin 4. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Dubai Basketbol forması giyen, Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Sertaç Şanlı'ya plaket verildi.
Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko pota altında, Dubai Basketbol ise dış atışlarda daha etkili oldu.
Sarı-lacivertliler ilk periyotta hücumda daha fazla top kaybederken, savunma ribauntlarında da etkili olamadı. Dubai Basketbol, bu çeyreği 25-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko, Baldwin'in 3 sayılık basketiyle başlarken, Dubai Basketbol da Bacon'la 3 sayılık basket bularak karşılık verdi. Bu periyotta da top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümü 37-29 geride kapattı. Son bölümde dış şutlarda isabet sağlayan konuk ekip, soyunma odasına 46-31 önde girdi.
İkinci yarıya istediği tempoyla başlayamayan Fenerbahçe Beko, hücumlardan boş dönerken Dubai Basketbol 10-2'lik seri yakalayarak farkı 23 sayıya çıkardı: 33-56.
Sarı-lacivertli ekip farkı kapatmak istese de Dubai Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla son çeyreğe 71-48 önde gidi.
Dubai Basketbol, müsabakanın son çeyreğinde farkı daha da açarak parkeden 93-69 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Nicolo Melli, ilk çeyrekte bulduğu sayılarla Avrupa Ligi kariyerinde 2500 sayıyı geçmeyi başardı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 3. yenilgisini yaşarken, Dubai Basketbol ise 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.
Sarunas Jasikevicius: "Hücumda atış bulamıyoruz, sonuç alamıyoruz"
Basketbolda Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok kötü bir performans ortaya koyduklarını söyledi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius, sözlerine Dubai Basketbol takımını tebrik ederek başladı.
Taraftarlardan özür dileyen Litvanyalı çalıştırıcı, "Taraftarlarımız böyle bir performans izlemeyi hak etmediler. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Hücumda atış bulamıyoruz, sonuç alamıyoruz. En zoru da 48 saat sonra bir maçımız daha var." diye konuştu.
Geçen sezon da Avrupa Ligi maçlarına iyi başlamadıklarının hatırlatan Jasikevicius, "Fenerbahçe'de göreve ilk geldiğimde istatistiklere bakıp neler olduğunu anlamaya çalışmıştım. Bu sorunlara değindik ama bir türlü çözemedik. Geçen sezon da Avrupa Ligi'nde sezonun ilk çeyreğinde 18. sıradaydık. Ama henüz bu konuyu çözemedik." ifadelerini kullandı.
Mücadelenin hakemleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Jasikevicius, şunları söyledi:
"Böyle bir performanstan sonra hakemlerle ilgili konuşmak utanç vericidir. Baldwin çok duygusal bir sporcu. Geçen sezon duygularını kontrol altına alıp bizi çok güzel şekilde şampiyonluğa götürdü. Onun için de takım için de iyi bir akşam değildi. Taraftarların da iyi olmadığımız zaman 'Euroleague Mafya' diye bağırması iyi değil. İyi olduğumuz zaman mafya olmuyorlar çünkü."
Jurica Golemac: "Müthiş bir mücadele sergiledik"
Karşılaşmanın ardından konuşan Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac, oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı.
Çok iyi bir galibiyet elde ettiklerini belirten Golemac, "Müthiş bir mücadele sergiledik. Son şampiyona karşı bu galibiyetten dolayı çok mutlu olmalıyız. Ama sadece bir galibiyet aldığımızı unutmayalım. Ayaklarımızı yere basarak devam etmeliyiz. Her maçta aynı şekilde yola devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Mücadelenin kesinlikle böyle farklı bitmesini beklemediğini de sözlerine ekleyen Slovenyalı çalıştırıcı, "Başa baş geçmesini bekliyorduk ve sonunda şaşırtırız diye düşündük. Böyle şeyler olabiliyor. İlerisi için aynı motivasyonla odaklanmamız lazım." açıklamasında bulundu.