Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Emrah Oktay  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa Ligi'ne Paris Basketbol'u mağlup ederek başlayan son şampiyon Fenerbahçe, sonrasındaki 3 müsabakayı kaybetti.

Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

