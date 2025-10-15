Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak

İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport'tan yayımlanacak.
Avrupa Ligi'ne Paris Basketbol'u mağlup ederek başlayan son şampiyon Fenerbahçe, sonrasındaki 3 müsabakayı kaybetti.
Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.