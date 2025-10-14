Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-78 yendi

Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-78 yendi.

Yunus Kaymaz  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-78 yendi Fotoğraf: Andreas Papakonstantinou/AA

