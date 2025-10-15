Dolar
Gündem

İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mustafa Mert Karaca, Başak Akbulut Yazar  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Fatma Nur Arslan/AA

İstanbul

Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde, 131T numaralı hatta sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı.

Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle 5 araçta hasar oluşurken, yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

