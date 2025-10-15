Dolar
Gündem

Büyükelçi Aybet, Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi konusuna UNESCO’nun hassasiyet göstermesini istedi

Büyükelçi Gülnur Aybet, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaklaşık 250 gazeteci öldürüldüğünü ancak örgütün bu gazetecilerden yalnızca 69’u için kınama bildirisi yayımladığını anımsatarak bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Şeyma Yiğit  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Büyükelçi Aybet, Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi konusuna UNESCO’nun hassasiyet göstermesini istedi

Ankara

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO’nun 222. Yürütme Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Bu Kurul'un da çok iyi bildiği gibi, ifade özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği UNESCO’nun yetki alanının merkezinde yer almaktadır.” dedi.

Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 250 gazeteci öldürüldüğünü, ancak bunlardan yalnızca 69’u için örgütün kınama bildirisi yayımlandığını hatırlatan Büyükelçi Aybet, “Gazze’de gazetecilerin öldürülmesini kınama konusundaki UNESCO yaklaşımına ilişkin endişelerimiz devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Aybet, “UNESCO’nun kınama yayımlanmasında hangi kriterlerin uygulandığını ve diğer bölgelere gösterilen hassasiyetin neden Gazze’de öldürülen gazetecilere gösterilmediğini anlamak istiyoruz.” diye konuştu.

Büyükelçi Aybet, bu gibi “tutarsızlıkların, bazı trajedilerin tanınırken diğerlerinin sessizlikle karşılandığı izlenimini verme riski taşıdığı” uyarısında bulundu.

