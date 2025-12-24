Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Faruk Hanedar  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı tehdidi

Kudüs

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planını ihlal ettiğini öne sürdü.

Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesinin anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini savunan Netanyahu, Gazze'de İsrail ordusundan bir subayın yaralanmasına neden olan el yapımı patlayıcının Hamas'ın ihlallerini bir kez daha doğruladığı iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı, Hamas'ın yönetimden uzaklaştırılmayı ve silahsızlandırılmayı kabul ettiğini öne sürerek "İsrail buna göre karşılık verecektir." ifadeleriyle saldırı tehdidinde bulundu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgali altında bulunan Refah kentinde, İsrail ordusuna ait aracı hedef alan bir patlayıcının infilak ettiği ileri sürüldü.

El yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir subayın hafif yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret ederek Trump ile bir araya gelmesi ve görüşmede ikinci aşamaya geçişin ele alınması bekleniyor.

