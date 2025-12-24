Dolar
42.85
Euro
50.65
Altın
4,468.03
ETH/USDT
2,933.00
BTC/USDT
87,176.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Meclisi, 7 Ekim'in araştırılması için kurulacak komisyonun oylamasında karıştı

İsrail Meclisi'nde, 7 Ekim 2023’te gerçekleşen "Aksa Tufanı'nı" araştırmak için komisyon kurulmasına yönelik oylama protesto edildi.

Mustafa Deveci  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
İsrail Meclisi, 7 Ekim'in araştırılması için kurulacak komisyonun oylamasında karıştı

Ankara

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, 7 Ekim'deki ihmalleri soruşturmak için bir komisyon kurulmasına karar verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Yetki ve sınırlarını" Netanyahu hükümetinin belirleyeceği söylenen komisyonun kurulmasına yönelik tasarının oylamasına Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde başlandı.

Hükümetten bağımsız bir araştırma komisyonunun kurulmasını talep eden muhalefet milletvekilleri, oylamayı protesto için Meclis'e siyah elbiselerle geldi.

Muhalefetten bazı milletvekilleri, komisyon kurulması için hazırlanan yasa tasarısının yazılı olduğu belgeleri yırttı.

Oylama sırasında pankart açan ve slogan atan çok sayıda muhalif milletvekili salondan çıkarıldı.

Gazze'deki çatışmalarda veya 7 Ekim'de yakınlarını kaybeden İsraillilerin yakınları da oylama sırasında protesto düzenledi.

Bu komisyonun "hükümet kontrolünde" olacağını dile getiren göstericiler, bağımsız bir komisyon kurulmasını istedi.

Göstericiler, oylama sırasında tasarıya destek veren milletvekillerini yuhalayarak, "utanın" diye bağırdı.

Bazı göstericiler, oylama sırasında milletvekillerine sırtlarını dönerek protesto etti.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon, 7 Ekim'i araştırmak için bir komisyon kurulmasına karar vermişti.

Muhalefet ve yakınlarını kaybeden İsrailliler ise bunun "hükümetin kontrolünde olacağını" belirterek bağımsız bir komisyon kurulması talebinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan Türkiye'yi ziyaret edecek
Malatya'da depremde 32 kişinin öldüğü Kasapoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Jandarma komandolar, İzmir'de gerçekleştirilen "Savaşçı Yarışması"nda mücadele ediyor

Benzer haberler

Spor kulüplerinden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

Spor kulüplerinden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

İsrail Meclisi, 7 Ekim'in araştırılması için kurulacak komisyonun oylamasında karıştı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı tehdidi

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı tehdidi
İsrail saldırılarına rağmen, Beytüllahim Noel'i kutluyor

İsrail saldırılarına rağmen, Beytüllahim Noel'i kutluyor
İrlandalı karikatürist Burton'a göre, İsrail Eurovision dahil tüm etkinliklerden menedilmeli

İrlandalı karikatürist Burton'a göre, İsrail Eurovision dahil tüm etkinliklerden menedilmeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet