Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
Gündem

İçişleri Bakanlığı "radar cezalarında yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı" iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanlığı, radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 kilometre/saat dahi geçen sürücülere para cezası kesileceğine ilişkin haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abdullah Özkul  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
İçişleri Bakanlığı "radar cezalarında yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı" iddiasını yalanladı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından, Karayolları Trafik Kanununun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Kanun taslağında, hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim alanlarına göre ayrım yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, yerleşim yerlerinde 50 kilometre/saat olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 kilometre/saat üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 kilometre/saat üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 kilometre/saat hız sınırına yüzde 10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü kara yolundaki ilk kademe hız cezası için 10 kilometre/saat tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5 kilometre/saat yerleşim yeri dışındaki 10 kilometre/saat ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir."

