İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı alacak
İçişleri Bakanlığı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına 65 kaymakam adayı alınacağını, başvuruların 23-30 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Ankara
Bakanlığın internet sitesinde yer alan ilana göre, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına sınavla 65 kaymakam adayı alınacak.
Başvurular, 23-30 Ekim 2025'te ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ya da mobil uygulama veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapılacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sınav, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
İlana ilişkin detaylara, İçişleri Bakanlığının sitesinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.