Dolar
41.85
Euro
48.72
Altın
4,208.21
ETH/USDT
3,950.50
BTC/USDT
110,880.00
BIST 100
10,464.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17."İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'na yaklaştı

Gazze için insani yardım malzemesi taşıyan 17. "İyilik Gemisi", Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yaklaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17."İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'na yaklaştı Fotoğraf: Hüseyin Cem Dağıstanlı/AA

Akdeniz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan yaklaşık 900 tonluk gıda malzemesini taşıyan "Akdeniz" adlı gemi, dün Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından dualarla denize açılan gemi Akdeniz'deki yolculuğunun ardından El-Ariş Limanı'na yaklaştı.

Geminin limana varışı ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından yardım malzemelerinin tahliyesine başlanacak ve sonrasında kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.

İnsani yardım malzemeleri arasında bebek maması, aç tüket gıdalar ve konserve ürünler yer alıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım ulaştırdı.

Bölgede sağlanan ateşkesin ardından yola çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan 17."İyilik Gemisi", Türkiye'nin Gazze'ye yönelik destek çalışmalarında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17."İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'na yaklaştı
Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak
İletişim Başkanı Duran: Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir
Can Holding'e yönelik soruşturmada, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Kırman hakkında adli kontrol kararı
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Benzer haberler

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17."İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'na yaklaştı

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17."İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'na yaklaştı

Trump, "Hamas'ın ateşkes şartlarına uymaması halinde" İsrail'in saldırılarına yeniden dönebileceğini söyledi

BM: Gazze'ye daha fazla insani yardım akışını sağlayacak bir sistemi dört gözle bekliyoruz

Almanya’da akademik ve kültürel alanda Filistin destekçilerine uygulanan baskı protesto edildi

Almanya’da akademik ve kültürel alanda Filistin destekçilerine uygulanan baskı protesto edildi
Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Iştiyye, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını değerlendirdi

Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Iştiyye, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını değerlendirdi
Büyükelçi Aybet, Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi konusuna UNESCO’nun hassasiyet göstermesini istedi

Büyükelçi Aybet, Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi konusuna UNESCO’nun hassasiyet göstermesini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet