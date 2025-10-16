Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, enkaz altındaki esirlerin cesetlerini aradığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde ölen esirlerin cesetlerini aradığını söyledi.

Hakan Çopur  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, enkaz altındaki esirlerin cesetlerini aradığını söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) suçla mücadelesi ile ilgili basın toplantısında, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Hamas'ın, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde, ölen esirlerin cesetlerini yoğun şekilde aradığını belirtti.

ABD Başkanı, "Hayatta olan rehinelerin hepsini geri aldık. Bugün birkaç tane daha geri döndü. Bu korkunç bir süreç ama kazmaya devam ediyorlar. Gerçekten kazıyorlar. Kazdıkları alanlar var ve çok sayıda ceset buluyorlar. Bu cesetlerin bazıları enkazın altında. Enkazı kaldırmak zorundalar." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, Hamas'a ateşkes anlaşmasının şartları uyarınca "silahsızlanması gerektiği" yönündeki uyarısını yineledi ve bunu reddederse "Ya onlar silah bırakacaklar ya da biz onları silahsızlandıracağız." dedi.

ABD Başkanı, bir soru üzerine, Amerikan askerlerinin Gazze'de aktif rol almalarını gerektirecek bir durum olmadığını, birçok bölge ülkesinin bu konuda zaten rol alabileceğini vurguladı.

Trump, "Hamas'ın şu anda hiçbir desteği yok. Hamas önceden İran'ın desteğine sahipti ama şimdi İran 'bizi bu işe karıştırmayın' diyor. Yani eskiden İran'ın desteğine sahiptiler, bugün ise İran hayatta kalmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.

Hamas, şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü esirden, 8'inin cesedini teslim etmişti.

Teslim edilen 8 cesetten birinin Nepal vatandaşı esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 90 Filistinlinin cenazesini teslim etmişti.

