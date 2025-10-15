Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Flammes Carolo Basket'i yendi
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i deplasmanda 62-56 mağlup etti.
Londra
Charleville-Mezieres kentindeki Caisse d'Epargne Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 31-29 üstünlüğüyle tamamlandı.
Grup maçlarında 2'de 2 yapan sarı-kırmızılı takımda Teja Oblak 12, Elizabeth Williams ve Kamiah Smalls 10'ar sayıyla oynadı.
