Basketbolda haftanın programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
20.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
13.00 Safiport Erokspor-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)
15.30 Trabzonspor-Glint Manisa Basket (Hayri Gür)
18.00 Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15 Mart Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)
15.30 Mersin Spor-Galatasaray MCT Technic (Servet Tazegül)
18.00 Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)
20.30 Bursaspor Basketbol-TOFAŞ (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)
14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Fenerbahçe Koleji RAMS (Kocaeli Atatürk)
16.30 Kipaş İstiklalspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)
15 Mart Pazar:
14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Gölbaşı)
16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)
18.15 iLab Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
16 Mart Pazartesi:
17.00 Cemefe Gold Haremspor-Göztepe (Beylikdüzü)
16 Mart Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Göztepe (Beylikdüzü)

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)