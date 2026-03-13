Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Metin Arslancan  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

20.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

13.00 Safiport Erokspor-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.30 Trabzonspor-Glint Manisa Basket (Hayri Gür)

18.00 Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

15.30 Mersin Spor-Galatasaray MCT Technic (Servet Tazegül)

18.00 Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)

20.30 Bursaspor Basketbol-TOFAŞ (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Fenerbahçe Koleji RAMS (Kocaeli Atatürk)

16.30 Kipaş İstiklalspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

15 Mart Pazar:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Gölbaşı)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

18.15 iLab Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

16 Mart Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Göztepe (Beylikdüzü)

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

