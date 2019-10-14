Euro
6.54
Dolar
5.93
BIST 100
94,601.64
Altın
1,492.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması'na katılıyor
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya-Türkiye arasında temaslar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Rusya ile Türkiye arasında temasların sürdüğünü söyledi.

Ali Cura   | 14.10.2019
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya-Türkiye arasında temaslar sürüyor

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorularını cevaplandırdı. 

Operasyonla ilgili Rusya ile Türkiye arasında farklı düzeylerde temas olduğunu ifade eden Peskov "Rusya ve Türkiye yönetimi arasında temas gerçekleşiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında operasyon öncesinde yapılan telefon görüşmesini hatırlatan Peskov, iki ülke dışişleri bakanları arasında da temasın bulunduğunu aktardı.

Peskov, Suriye'deki mevcut durum ve Şam yönetimine ait askeri birliklerin Türk ordusunun operasyon yaptığı bölgeye hareket etmesi ile ilgili Rusya'nın pozisyonu hakkında değerlendirmede bulunarak, "Bazı temasların ve belirli anlaşmaların bulunduğu ile ilgili açıklamaları gördünüz. Buna başka bir şey ilave edemem. Rusya'nın yaklaşımlarına ilişkin yeni bir şey yok." diye konuştu.

Siyasi çözüm sürecini etkileyecek ve gerginliği tetikleyecek adımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Peskov, "Rusya'nın pozisyonu hiçbir şekilde değişmedi. Bu çok iyi bilinen ve değişmeyen bir pozisyon." dedi.

Peskov, Suriye'deki Rus askeri üssünde terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi arasında müzakere yapılıp yapılmadığı sorusuna ise cevap vermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

AB'den Türkiye kararları

AB'den Türkiye kararları

YPG’li teröristler hapishanedeki DEAŞ’lıları serbest bırakıp kaçtı

CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

'Rusya-Türkiye arasında temaslar sürüyor'

'Rusya-Türkiye arasında temaslar sürüyor'
'Barış Pınarı Harekatı bölgeye barış getirmek için yapılıyor'

'Barış Pınarı Harekatı bölgeye barış getirmek için yapılıyor'
Sosyal medya yalanları ve gerçekler

Sosyal medya yalanları ve gerçekler