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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Belçika, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderecek

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını yıl bitmeden göndereceklerini duyurdu.

Melike Pala  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Belçika, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderecek

Ankara

De Croo, Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ile yaptığı basın toplantısında savaş uçaklarının maliyetinin dondurulmuş Rus varlıklarıyla ödeneceğini söyledi.

Belçika'da çok sayıda dondurulmuş Rus varlığı olduğunu anımsatan De Croo, "Bunun vergilerini Ukraynalılara vermek için kullanıyoruz ki kendilerini Ruslara karşı savunabilsinler. Yani uçakların parası Belçikalıların vergileriyle ödenmiyor." dedi.

Yıl bitmeden Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının gönderileceğini ifade eden De Croo, "Bu Ukrayna'nın savunması için büyük bir adım. Ülkemiz zaten F-16 koalisyonunun bir üyesiydi ve teslim edilen uçakların onarımından ve Ukraynalı pilotların eğitiminden sorumluydu. Ancak şimdi ülkemiz, Ukrayna'ya uçakları fiilen tedarik edecek sınırlı ülke grubuna katılıyor." şeklinde konuştu.

Teslimat "mümkün olan en kısa sürede" yapılacak

Toplantıda kaç adet savaş uçağı sağlanacağı ve teslimat tarihine ilişkin bilgi verilmese de Bakan Dedonder, teslimatların "mümkün olan en kısa sürede" yapılacağını kaydetti.

"Uçakları yıl sonundan önce teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyen Dedonder, alınan kararın ülkenin güvenliğini riske atmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise X hesabından yaptığı paylaşımda alınan kararı duyurarak, gönderilecek F-16'lara ilave ek finansmanla Ukrayna'nın savunmasının güçlendirileceğini belirtti.

Lahbib, "Ukrayna'ya yardım etmek aynı zamanda kendimizi korumak anlamına da gelmektedir. Rus saldırganlığı aynı zamanda insani bir sorundur." ifadesini kullandı.

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