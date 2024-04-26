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Dünya

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser tedavisinin ardından görevine geri dönüyor

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın gördüğü kanser tedavisinin ardından gelecek hafta görevine geri döneceğini duyurdu.

Melike Pala  | 26.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
İngiltere Kralı 3. Charles, kanser tedavisinin ardından görevine geri dönüyor

Ankara

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral, halka açık ziyaretlerden ilkini 30 Nisan'da bir kanser tedavi merkezine yapacak.

Kral, haziranda ise Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yu ağırlayacak.

Açıklamada, "sağlık ekibinin şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden son derece cesaretlendiği ve Kral'ın iyileşmeye devam edeceği konusunda olumlu kanıda oldukları" belirtildi.

Prostat büyümesi tedavisi sırasında kanser teşhisi

Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.

Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.

Kral, kanser tedavisi nedeniyle halka açık programlarına ara vermişti.

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