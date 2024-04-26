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Dünya

Rusya: NATO'nun savunmaya yönelik bir ittifak olduğu yönündeki açıklamalar yalan

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun savunmaya yönelik bir ittifak olduğu yönündeki açıklamaların yalan olduğunu belirterek "Asya Pasifik de onlar (NATO) için yeterli değil, Latin Amerika'ya doğru ilerliyorlar." dedi.

Dmitri Chirciu  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Rusya: NATO'nun savunmaya yönelik bir ittifak olduğu yönündeki açıklamalar yalan

Moskova

Lavrov ve Rusya'yı ziyaret eden Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda, başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Latin Amerika'daki sorunların acilen çözülmesinden yana olduklarını, ABD'nin de Küba'ya yönelik ekonomik ablukayı sonlandırması gerektiğini belirtti.

Lavrov, "Bazı dış güçlerin, başta Venezuela ve Nikaragua olmak üzere, Latin Amerika ülkelerinin iç işlerine müdahale etme girişimlerine Bolivya ile birlikte karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Arjantin'in Bolivya sınırında askeri varlığını yoğunlaştırmasını ve NATO'nun ortağı olma isteğini değerlendiren Lavrov, "NATO'nun savunmaya yönelik bir ittifak olduğu yönündeki açıklamalar yalan. Asya Pasifik de onlar için yeterli değil, Latin Amerika'ya doğru ilerliyorlar. Dünyadaki birçok ülke, bununla ilgili tehditleri ve bu durumun NATO çıkarları doğrultusunda kullanılacağını anlıyor." diye konuştu.

Bolivya Dışişleri Bakanı Lunda da ABD'nin Küba, Venezuela ve diğer ülkeleri abluka altına aldığını belirterek "Demokratik kurumların önderliğinde çok kutuplu bir dünya düzeninin inşa edilmesinden yanayız." dedi.

ABD'nin Latin Amerika'da askeri üs kurmasına karşı çıktıklarını vurgulayan Lunda, ülkesinin barıştan yana olduğunu dile getirdi.

Filistin meselesine değinen Lunda, "İsrail ve Filistin'de çatışmalar sonucunda ölen en savunmasız kişilerin, kadınların ve çocukların korunmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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