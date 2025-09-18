Dolar
41.30
Euro
48.83
Altın
3,644.71
ETH/USDT
4,599.30
BTC/USDT
117,302.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askerinin bulunduğunu bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 binden fazla Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

Dmitri Chirciu  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askerinin bulunduğunu bildirdi Fotoğraf: Jose Colon/AA

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda yer alan parti başkanlarını kabul etti.

Görüşmede, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerin devlet kurumlarında istihdam edilmesi konusuna değinen Putin, "Temas hattında 700 binden fazla kişi var. Bunların arasından devlet kurumlarında çalışabilecek ve çalışmak isteyenleri seçmek lazım." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Putin, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonda" zafere ulaşılması ve ülkedeki demografinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcılarının yargılanmasına devam edildi
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor

Benzer haberler

Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askerinin bulunduğunu bildirdi

Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askerinin bulunduğunu bildirdi

Zelenskiy, İngiltere ile yapılan "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı

Küçük ihlaller, büyük güvensizlik: NATO-Rusya arasında neler oluyor?

Avustralya, Rusya'nın petrol gelirlerini hedef alan ilave yaptırımlar getirdi

Avustralya, Rusya'nın petrol gelirlerini hedef alan ilave yaptırımlar getirdi
Almanya Başbakanı Merz: Putin, çoktandır sınırları test ediyor

Almanya Başbakanı Merz: Putin, çoktandır sınırları test ediyor
ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın Rusya'dan petrol almaması çağrısını yineledi

ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın Rusya'dan petrol almaması çağrısını yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet