Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askerinin bulunduğunu bildirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 binden fazla Rus askerinin bulunduğunu söyledi.
Moskova
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda yer alan parti başkanlarını kabul etti.
Görüşmede, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerin devlet kurumlarında istihdam edilmesi konusuna değinen Putin, "Temas hattında 700 binden fazla kişi var. Bunların arasından devlet kurumlarında çalışabilecek ve çalışmak isteyenleri seçmek lazım." ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonda" zafere ulaşılması ve ülkedeki demografinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.