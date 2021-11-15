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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Ruslan Rehimov   | 15.11.2021
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Bakü

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

Ağdam Savcılığından yapılan açıklamada, Tağıbeyli köyünde tarımsal faaliyette bulunan bir sivilin bastığı mayının patlamasıyla yaşamını yitirdiği bildirildi.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle 33 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 134 kişi yaralandı.


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