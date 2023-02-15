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Ekonomi, Asrın felaketi

Türkiye Bankalar Birliğinden 5 il ve 2 ilçedeki depremzedelerin borçları 6 ay faizsiz ötelensin tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği, depremlerden etkilenen 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarını 6 ay faizsiz öteleme tavsiyesinde bulundu

Belgin Yakışan Mutlu   | 15.02.2023
Türkiye Bankalar Birliğinden 5 il ve 2 ilçedeki depremzedelerin borçları 6 ay faizsiz ötelensin tavsiyesi

İstanbul

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