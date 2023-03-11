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Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Tekirdağ'da depremzede çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Tekirdağ'a gelen ailelerin çocuklarına yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Mesut Karaduman  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Tekirdağ'da depremzede çocuklara moral etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, kentte misafir edilen aileler çocuklarıyla birlikte, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Çocuklar ilk olarak Tekirdağ Namık Kemal Kütüphanesinde kitap okuma ve boyama etkinliklerine katıldı.

Palyaço ile bir süre oyun oynayan çocuklara, çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra çocuklar, film gösteriminin ardından, dark oynadı.

Etkinliklerin ardından çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, çocuklarla ilgilenerek bir süre onlarla sohbet etti.

Hacıoğlu, AA muhabirine, çocukların moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Depremzedelerin kentte çok iyi ağırlandığını ifade eden Hacıoğlu, "Her zaman depremzedeler için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bugün de düzenlenen etkinliklerle çocuklarımızın yüzünü güldürmek istedik. Kütüphanemizde çok güzel etkinlikler yaptılar. Daha sonra palyanço ile eğlenip ardından film izlediler. Çocukları mutlu görmek bizleri de sevindiriyor. Onların yüzlerini güldürmek bizim için çok değerli." dedi.

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