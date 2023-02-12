Spor dünyasından deprem sonrası Türkiye'ye destek
Spor dünyası, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'ye destek verdi.
İstanbul
Yurt dışında oynayan Türk sporcuların yanı sıra birçok branştan dünyaca ünlü sporcular, Türkiye'ye destek çağrısında bulundu. Futbolda ise antrenmanlardan ve resmi maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Sırp tenisçi Novak Djokovic, duygularını Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'un futbolcusu Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı. Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop da depremlerden etkilenenler için destek çağrısı yaptı.
İngiltere Championship ekibi Hull City, depremlerden etkilenenler için Stoke City maçına Türk bayrağıyla çıktı.
Milli savunmacı Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği İspanya'nın Valencia ekibi, Atletico Bilbao maçında attıkları golden sonra Türk arkadaşlarının yanına gelerek, "Türkiye için dua et" yazılı tişörtü gösterdiler.
Türk oyuncular Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı ise Emmen müsabakasında sahaya depremzedelere yardım amacıyla özel forma ile çıkarken, Hollanda ekibi sms yoluyla bağış topladı.
Fransa'da Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar da Toulouse ile oynadıkları maçta sahaya "Türkiye için dua et" yazılı tişörtle çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, açık artırmada imzalı forma satışına başladı.
Ünlü futbolculardan destek
Milli futbolcu Merih Demiral'ın girişimiyle başlayan açık artırmayla forma satışı kampanyasına ise birçok ünlü futbolcu destek oldu. Bu isimler arasında Real Madrid'den Karim Benzema ve Eden Hazard, Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann yer aldı.
Türkiye'yi unutmadılar
Bir dönem Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin bilgilendirdiği yardım kampanyasına katılım çağrısında bulundu.
Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie de sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.
Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın İtalyan'da formasını giydiği Ariosto Pallamano Ferrara Takımı oyuncuları, maça "Türkiye için dua ediyoruz" yazılı tişörtler ile çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.