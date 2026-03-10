Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Savino Del Bene'ye konuk olacak
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İstanbul
Palazzo Wanny'de oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
Müsabakada Dobromir Dobrev (Bulgaristan) ve Vlastimil Kovar (Çekya) hakem ikilisi düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başararak lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.