Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Developres Rzeszow'u ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.

Ceren Aydınonat  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Developres Rzeszow'u ağırlayacak Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) hakem ikilisi görev alacak.

Turuncu-beyazlılar, C Grubu'nda son olarak İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.30'da Polonya'da oynanacak.

