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Ekonomi, Asrın felaketi

SGK: Elazığ'da da depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan kolaylıklar geçerli olacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan Elazığ'da, depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan sosyal güvenlikle ilgili işlemlerdeki kolaylıklar geçerli olacak.

Orhan Onur Gemici   | 21.02.2023
SGK: Elazığ'da da depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan kolaylıklar geçerli olacak

Ankara

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), depremlerden etkilenen Elazığ'ın da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 6 Şubat-31 Temmuz tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alındığını hatırlattı.

SGK'nin açıklamasında, "Söz konusu karara göre, www.sgk.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yer alan 9 Şubat 2023 tarihli 'Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru'da belirtilen açıklamalar Elazığ ili bakımından da geçerli olacaktır." bilgisine yer verildi.

Kurumun 9 Şubat'ta yaptığı duyuruyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için "mücbir sebep hali" ilan edilmiş ve bu illerdeki vatandaşlara sosyal güvenlikle ilgili işlemlerde bazı kolaylıklar getirilmişti.

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