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Ekonomi

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkı 25 Temmuz'da ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkı 25 Temmuz'da ödenecek

Ankara

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."

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