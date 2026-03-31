Ekonomi

Son ödeme tarihi bugün olan SGK borçları 7 Nisan'a kadar ödenebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son ödeme tarihi bugün olan borçların ödeme süresinin 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Ankara

SGK'den yapılan açıklamada, Kurum'un muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı bazı hizmetlere erişilmesinde gecikmeler meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen gecikmelerden dolayı 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin, 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma/taksitlendirme/6183-48'inci madde taksitlendirme borçlarının, diğer her türlü borcun ve 5510 sayılı Kanun ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanun'a göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olanların ödeme süresi 7 Nisan 2026 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir."

DMM "ABD'ye ait bombardıman uçaklarının İncirlik'i kullandığı" iddialarının dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Yeşilay "Türkiye Sosyal Medya Araştırma Raporu" açıklandı
Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor
UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi

Benzer haberler

Son ödeme tarihi bugün olan SGK borçları 7 Nisan'a kadar ödenebilecek

Son ödeme tarihi bugün olan SGK borçları 7 Nisan'a kadar ödenebilecek

Bakan Işıkhan, SGK'nin 36 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettiğini duyurdu

Alo 170'e geçen yıl 17 milyon 708 bin 612 çağrı geldi

