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Sağlık

Yerli üretim 12 ilaç daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) düzenlemesiyle tamamı yerli üretim 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Neriman Senanur Torun  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Yerli üretim 12 ilaç daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili açıklama yaptı.

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"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullanan Işıkhan, paylaşımında, geri ödeme listesine alınan 12 ilacın bulunduğu infografiğe de yer verdi.

Buna göre, 4 antihipertansif, 2 antiromatizma, 1 antibiyotik, 1 ağrı kesici-ateş düşürücü, 1 amino asit türevi, 1 antiviral, 1 mide koruyucu, 1 elektrolit kaybı serumu geri ödeme listesine dahil edildi.

Bu ilaçlar SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek.



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