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Spor

Elazığ'ın "yaşayan stadı" 7'den 70'e spor tutkunlarına ev sahipliği yapıyor

Elazığ Atatürk Stadyumu, bünyesinde oluşturulan salonlarda yıl boyu 21 branştan binlerce spor tutkununa ev sahipliği yapıyor.

Suat Öztürk  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Elazığ'ın "yaşayan stadı" 7'den 70'e spor tutkunlarına ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kültür Mahallesi'nde 52 dönüm alanda UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak inşa edilen, 18 bin 423 seyirci kapasiteli stadyum, 2023 yılının mayıs ayında hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yaşayan Stadyum Projesi" kapsamında futbol müsabakalarının yanı sıra farklı branşlardan sporseverlere hizmet verilmesi için stadın maraton ve kale arkası tribünlerinin alt kısımlarında cep salonları ile hemen yanında 2 bin 650 kişi kapasiteli 12 antrenman salonu oluşturuldu.

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Statta, halterden bilardoya, tekvandodan boksa, güreşten badmintona, okçuluktan basketbola kadar 2 yılda 21 branştan ve her yaştan yaklaşık 30 bin sporcuya çalışma imkanı sunuldu.

"Stadyum yılın dört mevsimi dolu"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine, Elazığ Atatürk Stadyumu'nun dış cephesi, görseli ve mimarisiyle ülkenin en güzel statları arasında yer aldığını belirterek, stadyumda futbol müsabakalarının yanı sıra 7/24 farklı branştan sporculara da hizmet verildiğini söyledi.

Dart, bilardo, pilates, havalı silahlar, tekvando, halter, basketbol, voleybol, badminton, boks, judo ve güreş gibi branşlara gönül verenlerin antrenman yaptığı statta 12 bağımsız spor salonu bulunduğunu kaydeden Eren, sadece masa tenisi salonunun yaklaşık 500 metrekare büyüklüğünde ve milli takım düzeyinde bir salon olduğunu vurgulayarak, "Stadyum yılın dört mevsimi de dolu. Elazığspor'un maçı oynanırken aynı anda çocuklarımız ve gençlerimiz diğer salonlarda antrenman yapıyor. Özellikle yaz aylarında Türkiye'de birçok stat kapalıyken Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yılın 12 ayı antrenman yapılıyor. Her yıl artan sayıda kayıt alıyoruz. Her branşta uzman antrenörlerimiz, çocuklarımızın hem sosyal hem de fiziksel gelişimlerine katkı sunuyor. Milli takımlara sporcu yetiştiriyoruz. Son zamanlarda özellikle birçok branşta milli takımlara sporcu veriyoruz." dedi.

Eren, "Yaşayan stadyum"un daha da gelişerek hizmet vereceğini ve stadın açıldığı günden bu yana yaklaşık 30 bin sporcuya hizmet verdiğini belirterek, "Şu anda aktif sporcu sayımız 3 bin. Bu sayıyı her geçen gün artıracağız." diye konuştu.

Güreşçi Muhammet: "Birçok branşa ulaşabiliyorum"

Güreş sporuyla ilgilenen Muhammet Hasan Hüseyin Çelik de stadyum bünyesinde açılan salonların kendilerine katkı sunduğunu dile getirdi.

Zamanının büyük bölümünü güreş salonunda geçirdiğini anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Güreşe Elazığ Stadyumu'nda başladım. Çok güzel bir ortam. Burada antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hocalarımız bizimle çok ilgileniyor. Buradaki çalışmalar sonucu Türkiye'de dereceler elde etmeye başladım. İlk gittiğim Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. İki hafta sonra milli kampa gideceğim. Burası çok güzel bir ortam. Burada birçok branşa ulaşabiliyorum. Güreş, satranç, dart gibi branşlarda çok salon var. Yaz tatili ve okul dışındaki vaktimi burada geçiriyorum. Şampiyonlukların verdiği mutluluk çok iyi bir şey. Bize katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz."

Dart sporuyla ilgilenen İbrahim Rüştü Küçük de 2 yıldır Elazığ Atatürk Stadyumu'nda antrenman yaptığını belirterek, "Buradaki çalışmalarım sonucu dart sporunda Türkiye şampiyonluğu elde ettim, yaz tatilimi de burada değerlendiriyorum. Dart branşında kendimi geliştiriyorum." ifadelerini kullandı.

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