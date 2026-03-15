Uluslararası Antalya Bisiklet Turu sona erdi

6. Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) genel klasman birinciliğini Soudal-Quick-Step takımından Henrique Bravo elde etti.

Süleyman Elcin  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan ve 23 takım, 134 sporcunun yer aldığı organizasyonun son etabı Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land Of Legends'ten start aldı.

Bisikletçiler, 140,8 kilometre pedal çevirerek Serik merkezi geçtikten sonra Manavgat ilçesindeki Taşağıl kavşağından dönüş yaptı. Sporcular, Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti güzergahından Antalya-Isparta kara yoluna ulaştı, ardından da şehir merkezine yönelerek yarışı Atatürk Parkı'nda tamamladı.

Etabı 2.56.29'luk derecesiyle Özbekistan Milli Takımı sporcusu Sergey Rostovtsev kazandı. Bu etapta Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ramazan Yılmaz ikinciliği, Özbekistan Milli Takımı'ndan Tsvetkov Nikita da üçüncülüğü elde etti.

Genel klasman birinciliğini ise 19 yaşındaki Brezilyalı sporcu Soudal-Quick-Step takımından Henrique Bravo elde etti. Bravo, bu sonuçla turkuaz mayonun da sahibi oldu.

Turu Meksikalı Jose Said Cisneros ikinci, Li Ning Star sporcusu Arjantinli Eduardo Sepulveda üçüncü sırada tamamladı.

Turun en iyi genç sporcusu ve beyaz mayo sahibi Henrique Bravo olurken en iyi sprinterin taşıdığı lacivert mayonun sahibi Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Ramazan Yılmaz, en iyi tırmanışçıyı temsil eden kırmızı mayo ise Meksikalı Jose Said Cisneros'un oldu.

Turun en iyi takımı da Soudal-Quick-Step seçildi.

Turun ardından düzenlenen ödül töreninde sporculara ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile diğer yetkililer verdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, turun başarılı geçtiğini söyledi.

Turun her geçen yıl daha kurumsallaştığını dile getiren Şahin, "Tur, Antalya'nın önemli bir markası olma yolunda devam ediyor. Bisiklet turnuvaları bize bisiklet sporunu sevdiren ana unsur. Bisiklet, hareketli yaşamın önemli öğesi." dedi.

