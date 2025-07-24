Dolar
40.48
Euro
47.74
Altın
3,372.94
ETH/USDT
3,707.80
BTC/USDT
118,676.00
BIST 100
10,689.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’in Albufeira kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Gündem

Diyarbakır ve Elazığ'da statlardaki çimler kavurucu sıcaktan perdeleme ve fan sistemiyle korunuyor

Doğu'da termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Diyarbakır ve Elazığ’da, statlardaki çimler perdeleme ve fan sistemiyle korunuyor.

Suat Öztürk, Mehmet Sıddık Kaya  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Diyarbakır ve Elazığ'da statlardaki çimler kavurucu sıcaktan perdeleme ve fan sistemiyle korunuyor Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır/Elazığ

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcaklık, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bunaltıcı sıcaklığın etkili olduğu Doğu'daki illerde de vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında Diyarbakır ve Elazığ'daki statlarda çimlerin korunması için perdeleme sistemi uygulanıyor, farklı alanlara kurulan fanlarla hava sirkülasyonu sağlanıyor.

Diyarbakır Stadyumu'na 9 fan kuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde inşa edilen UEFA ve FIFA standartlarındaki 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda çimlerin yanma riskine karşın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "perdeleme" ve "fan" sistemi kuruldu.

Farklı noktalara yerleştirilen 9 fan ile çimlerin korunması sağlanıyor.

Zemin yenileme çalışmalarının sürdüğü statta seyirci koltukları bakım ve onarımdan geçirilerek boyanıyor.

Elazığ'daki stada 16 fan yerleştirildi, gölgeleme yapıldı

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kültür Mahallesi'nde 52 dönüm alanda inşa edilen, UEFA ve FIFA standartlarındaki 18 bin 423 seyirci kapasiteli Atatürk Stadyumu, futbolun yanı sıra halterden bilardoya, tekvandodan boksa, güreşten badmintona, okçuluktan basketbola kadar birçok branşta 7 gün 24 saat hizmet veriyor.


Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çimlerin etkili olan hava sıcaklığından korunması için stada 16 fan yerleştirildi ve gölgelendirme yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine, Elazığ Atatürk Stadyumu'nun Türkiye'nin en modern stadyumlarından biri olduğunu söyledi.

Elazığspor'un maçlarının burada oynandığını ifade eden Eren, "Stadyumun zemini çok önemli. Bu anlamda hem teknik ekibimize hem de çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yılın 12 ayında periyodik bakımları yapılıyor." dedi.

Çimlerin sıcaktan korunması için birçok çalışma yaptıklarını anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Kurulumunu yaptığımız 16 fanımız stadyumda rüzgar havası oluşturuyor. 75 metre uzunluğunda, 5 metre enindeki gölgelendirmeler de sıcağa karşı etkili. Güneşin yönüne göre bu gölgelendirmelerin yönünü değiştirebiliyoruz."

Eren, statta çimlerin bakımının yapıldığını ve yeni sezona hazır olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayetine ilişkin davada dosyalar birleşti
Orman şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit orman işçileri ile AKUT gönüllülerinin ailelerine başsağlığı diledi
Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Diyarbakır ve Elazığ'da statlardaki çimler kavurucu sıcaktan perdeleme ve fan sistemiyle korunuyor

Benzer haberler

Diyarbakır ve Elazığ'da statlardaki çimler kavurucu sıcaktan perdeleme ve fan sistemiyle korunuyor

Diyarbakır ve Elazığ'da statlardaki çimler kavurucu sıcaktan perdeleme ve fan sistemiyle korunuyor

Aşırı sıcakların etkisindeki Türkiye ve Akdeniz'de orman yangınları riski devam ediyor

Günün ilk yarısında 42 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü

Diyarbakır'da bendir çalan gençler törenlerin ve düğünlerin aranan grubu oldu

Diyarbakır'da bendir çalan gençler törenlerin ve düğünlerin aranan grubu oldu
Yunanistan'da aşırı sıcak nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirildi

Yunanistan'da aşırı sıcak nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirildi
Balkanlar, sıcak hava dalgasının neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Balkanlar, sıcak hava dalgasının neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet