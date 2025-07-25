Bakan Fidan: (Rusya-Ukrayna liderler zirvesi) Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabakat prensipte var
Dışişleri Bakanı Fidan, "(Rusya-Ukrayna liderler zirvesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Türkiye'de bir liderler zirvesi gerçekleşmesi konusunda mutabakat prensipte var." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
"(Suriye-Türkiye arasında savunma iş birliği) Bu konudaki meşru iş birlikleri her zaman için bizim desteklediğimiz bir hareket tarzı.
(Suriye’nin bölünmesi tehdidi) Oralar birlik dirlik düzen içinde olacak ki biz de kendi işlerimizle uğraşalım.
(İsrail) Suriye’nin bölünmesinden faydalanabilecek aktörlerin, Suriye’nin içinde bulunduğu çaresizlik çukurunda debelenmesini istediğini görüyorduk.
(Suriye'deki gruplar) Ülkenin kuzeyinde güneyinde, doğusunda, batısında hareketlenme emareleri gördük. Türkiye olarak ihtarımızı vermek zorundaydık.
(Suriye) Ülkedeki etnik ve dini kimlikleri ezmek ne kadar yanlışsa, etnik ve dini kimlikler kendilerini iyi hissetsinler diye ülkenin geri kalanını ateşe atmak o kadar yanlış.
(PKK/YPG) Bu insanların 10 Mart’ta imzalanan anlaşmayı hayata geçirmesini bekliyoruz.
Şara yönetiminin hem bölgenin hem uluslararası toplumun beklentilerine, elindeki şartların gayet fevkinde cevap verdiğini düşünüyorum.
İsrail'siz bir Suriye denkleminde Amerika'nın aslında gerçekten bölgede çok yapıcı bir rol oynadığını gördük.
(Suriye’de) PKK/YPG’nin vakit kaybetmeden gönüllülük içerisinde merkezi hükümetle bir anlaşmaya varması, hayata geçmesi için sahici kalıcı adımlar atması önemli.
Irak'taki PKK senaryosunu, Suriye'deki PKK senaryosunu tekrar tekrar yaşayıp halkımıza, gelecek 40 yılını bir önceki 40 yıl gibi yaşatma niyetimiz yok.
(Gazze’deki durum) Dünyanın geneline sıkıntı olmaya başladı. Herkes bundan bir şekilde etkileniyor. Batı’nın kendi içinde küme küme ayrışmalar görüyoruz.
(İsrail) Gazze'yi sadece altyapı üstyapı olarak yaşanmaz hale değil, insanları gıdasızlıkla açlıktan öldürerek de yaşanmaz bir yer haline getiriyor.
(ABD haricinde) Biz açıktan İsrail'deki mevcut Siyonist rejimin desteklendiğini görmüyoruz.
(Batı Şeria'nın ilhakı) Netanyahu'nun kendi zihninde şartlar oluşursa bununla ilgili bir tereddütte bulunacağını düşünmüyorum.
(Rusya-Ukrayna Savaşı) Uluslararası arenada daha büyük savaşı ve bölünmeyi mümkün kılacak bir riskle baş başayız, baştan beri bunun durması için çalışıyoruz.
(Rusya-Ukrayna liderler zirvesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Türkiye'de bir liderler zirvesi gerçekleşmesi konusunda mutabakat prensipte var.
(Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler) Eğer sistemli şekilde ve bu niyetle devam ederse, birkaç tur sonra gerçekten bir ara çözümün çıkacağına inanıyorum.
(Eurofighter satışına onay) Bu atılan imza, bundan sonra alt detay çalışması yapılmış meselenin artık bundan sonra ‘Biz bunu yapalım’a dönüşmüş hali."
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