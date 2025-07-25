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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'u İstanbul'da kabul etti.

Tuğba Altun  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'u kabul etti Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İstanbul'da AB Komisyonu Üyesi Kos ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu, 1 Aralık 2024 tarihinde göreve başlayan Kos'un, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini teşkil ediyor.

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