Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'u kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'u İstanbul'da kabul etti.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İstanbul'da AB Komisyonu Üyesi Kos ile bir araya geldi.
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu, 1 Aralık 2024 tarihinde göreve başlayan Kos'un, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini teşkil ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.