Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,743.70
BTC/USDT
117,319.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), beşinci gününde İstanbul Fuar Merkezi’nde devam ediyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, IDEF 2025’te AA Teknoloji Masası’na konuk oldu.
logo
Gündem

"Huzur İstanbul" uygulamasında 833 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 380 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 833 kişi gözaltına alındı.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
"Huzur İstanbul" uygulamasında 833 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada 1349 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1322 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uygulama kapsamında 343 bin 414 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 380 şüphelinin de bulunduğu toplam 833 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 69 fişek, 1814 gram uyuşturucu madde, 105 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Ekiplerce 233 umuma açık iş yeri denetlendi, 1 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada 28 kişiye idari işlem uygulanırken, 4 yabancı uyruklu hakkında da işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 2 bin 650 paket kaçak sigara ile 25,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 651 araç ile 2 bin 936 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 72 araç ve motosiklet ile 13 sürücüye işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 461 bin 136 lira trafik cezası kesildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 833 kişi gözaltına alındı
Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü çelik bariyerlerde asılı kaldı
Hatay'da yüksek ateşten tedaviye alınan temel eğitimdeki 2 asker şehit oldu
Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

"Huzur İstanbul" uygulamasında 833 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulamasında 833 kişi gözaltına alındı

Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis sert müdahalede bulundu

Berlin'de polis tarafından eylemlerde gözaltına alınan Filistin destekçileri AA'ya konuştu

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı
Piyasaya uygunsuz ürün arz eden firmalara yılın ilk yarısında 24,2 milyon lira ceza

Piyasaya uygunsuz ürün arz eden firmalara yılın ilk yarısında 24,2 milyon lira ceza
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet