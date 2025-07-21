Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile telefonda görüştü.
Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumunun ele alındığı görüşmede Suriye'nin bölünmesi yönündeki çabalara dikkat çekildi ve bu amaçla atılan adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.
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