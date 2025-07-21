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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Damla Delialioğlu  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile telefonda görüştü.

Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumunun ele alındığı görüşmede Suriye'nin bölünmesi yönündeki çabalara dikkat çekildi ve bu amaçla atılan adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.

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