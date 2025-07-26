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Yargıtay, tartıştığı eşini eve kilitleyerek ayrılan kişinin cezasını onadı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tartıştığı eşinin evden çıkmasını engellemek için kapıyı üzerine kilitleyen eşe, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasını onadı.

İsmet Karakaş  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Yargıtay, tartıştığı eşini eve kilitleyerek ayrılan kişinin cezasını onadı

Ankara

Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir çiftin arasında gece saatlerinde tartışma çıktı, arbede yaşandı. Sabah para çekmek ve alışveriş yapmak için evden çıkan eşlerden biri, diğerinin evden ayrılmasına mani olmak için kapıyı üzerine kilitledi. Evden çıkamayan eş, polisi arayarak durumu anlattı ve yardım istedi.

Kolluk kuvvetlerinin yardımıyla evden çıkabilen kişi, eşi hakkında şikayette bulundu. Yürütülen soruşturma sonucu, kapıyı kilitleyerek evden ayrılan eş hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı.

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Manavgat 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık eş hakkında beraat hükmü kurdu. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, atılı suçun işlendiğinin sabit olduğunu tespit ederek, sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanık, suç işleme kastının bulunmadığını, mahkumiyetine yeter delil olmadığını ileri sürerek hükme itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, istinaf tarafından verilen mahkumiyeti hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı belirtilen kararda, "Sanığın, haksız tahrik sonucu mağduru hürriyetinden yoksun bıraktığı şeklindeki kabulün isabetli olduğu anlaşıldığından, sanığın temyiz istemleri yerinde görülmemiş, Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararda hukuka aykırılık bulunmamıştır." ifadeleri yer aldı.

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