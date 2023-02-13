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Dünya, Asrın felaketi

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman'ın vakfı, Türkiye'deki depremzedeler için 50 ev yaptıracak

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman, başında bulunduğu "Tawakkol Karman Foundation" tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 50 ev yaptıracaklarını söyledi.

Hamdi Yıldız   | 13.02.2023
Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman'ın vakfı, Türkiye'deki depremzedeler için 50 ev yaptıracak

Yemen

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman, başında bulunduğu "Tawakkol Karman Foundation" tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 50 ev yaptıracaklarını söyledi.

Yemen Belqees televizyon kanalına açıklama yapan Karman, inşa edilecek evlerin Yemenlilerin Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışmasının göstergesi olduğunu ifade etti.

Karman, söz konusu evlerin, AFAD aracılığıyla yaptırılacağını dile getirdi.

"Bu, zor zamanlarda ve hala Yemen'in yanında yer almayı sürdüren Türkiye'ye vefamızın bir ifadesidir." diyen Karman, dayanışmanın nişanesi olarak yapılacak evlere vakfın armasını yerleştirmek istediklerini kaydetti.


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