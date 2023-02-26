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Gündem, Asrın felaketi

Mehmetçiğin ve İHA'ların deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin ve insansız hava araçlarının (İHA), deprem bölgesindeki çalışmalara desteğinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 26.02.2023
Mehmetçiğin ve İHA'ların deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sonrası yaraları sarmak için güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mehmetçiğin asayişe destek için sokaklarda devriye görevi yaptığı ifade edilen açıklamada, İHA'ların da gece-gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki çalışmalara katkı sağladığı kaydedildi.

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Mehmetçiğin ve İHA'ların deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor

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