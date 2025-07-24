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Gündem, IDEF 2025

Türkiye ile Nijer arasında "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması"

Milli Savunma Bakanlığı ile Nijer Savunma Bakanlığı arasında "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Koray Taşdemir  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Türkiye ile Nijer arasında "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

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Türkiye ile Nijer arasında imzalanacak askeri anlaşma için fuar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı standında tören düzenlendi.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Nijer Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Sani Kache Issa katıldı.

Tören, Kavaklıoğlu ve Issa'nın anlaşmayı imzalamasının ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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