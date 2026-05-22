Sapanca, Amasra ve Safranbolu, ziyaretçilerini doğa ve tarihin ahengiyle ağırlayacak Turistik tesisleriyle öne çıkan Sakarya'nın Sapanca, Ceneviz kalesiyle Bartın'ın Amasra ve UNESCO listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçeleri, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerine tarih ve doğayla iç içe rota sunacak.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in batısında yer alan, iki bölgenin iklim özelliğini taşıyan ve birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Sapanca, villa ve bungalovlar, 5 yıldızlı ve butik oteller gibi çeşitli konaklama imkanları sunuyor.

Mavisi ve yeşili, gölü, mesire alanları, tesisleriyle yerli ve yabancı turistlerin her mevsim uğrak noktalarından biri olan ilçeye gelenler, göl kenarındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçirme imkanı bulurken, zipline, ATV turları, sandal keyfi ile tatilin tadını çıkarıyor.

Doğa turizmi açısından da bünyesinde çeşitli güzellikler barındıran Sapanca'daki konaklama tesislerinin 9 günlük bayram tatili süresince yüzde 100 dolulukla hizmet vermesi bekleniyor.

Fotoğraf : Mine Yıldırım/AA

"Sapanca Türkiye'nin en güzel turizm destinasyonlarından biri"

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine, ilçenin Türkiye'nin en güzel turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

Yılmazer, Sapanca'nın konaklama tesisleri, etkinlikleri, gölü, yeşilliği ve gastronomisiyle öne çıktığını, ilçede mavi ve yeşilin buluştuğunu kaydetti.

Sapanca'nın büyükşehirlere yakınlığına değinen Yılmazer, "Bu kadar güzel destinasyonda olduğumuz için çok şanslıyız. Herkesin burayı gelip görmesini arzu ediyoruz. Yemeğimizi ve alabalığımızı tatsınlar, eğlencemizi görsünler, etkinliklerimize katılsınlar." dedi.

Yılmazer, konaklama tesislerinde bayram rezervasyonu yoğunluğu yaşandığını aktararak, "Bundan önceki bayramlarda, yaz tatillerinde, ara tatillerimizde hep yüzde 100 doluluğu yakaladık. Bu sefer de yakalayacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Amasra'ya yoğun talep var"

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Amasra'da da bayrama sayılı günler kala otel ve pansiyonlarda rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçe, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Amasra'da, 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar büyük oranda dolarken merkez nüfusu 6 bin olan ilçeye, bayram tatili süresince günübirlikçi ve konaklamalı yaklaşık 500 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, AA muhabirine, 3 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Amasra'nın, Karadeniz'in "cennet" ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Amasra'nın misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu belirten Ayyıldız, "İlçemize yoğun talep var. Konaklama tesislerimizde, özellikle otellerde doluluk yüzde 90'a ulaşmış durumda. Biz de gelen konuklarımızı en güzel şekilde misafir edeceğiz. Doğal ve tarihi güzelliklerimizin yanında balık ve salatanın başkentinde onları ağırlamak bize mutluluk verecektir." diye konuştu.

Ayyıldız, uzun süreli tatillerin ilçe turizmine olumlu yansıdığını, turistlerin anlık yoğunluk yerine günlere yayılmış tatille daha rahat zaman geçirme imkanı bulduğunu anlatarak, "Bu sayede işletmelerimiz de daha rahat ve kaliteli hizmet sunabiliyor." dedi.

Yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçeye gelen turist sayısının sürekli arttığını ve bayram günlerinde ziyaretçi sayısının üst seviyeye ulaştığını dile getiren Ayyıldız, "İlçemiz günübirlik 50 bin nüfusa ulaşıyor. Sadece 9 günlük bayram tatilinde günübirlikçilerle 450-500 bin turistin gelmesini bekliyoruz. Özellikle bayram günlerinde yollarımızda tünel girişinden ilçe merkezine kadar 3-4 kilometrelik araç kuyruğu oluşuyor. Misafirlerimiz, bunu dikkate alarak yoğun saatlerde değil de daha sakin olan sabah ve öğle saatlerinde Amasra'da bulunabilecek şekilde hareket ederlerse daha keyifli zaman yaşayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : Yusuf Korkmaz/AA

Safranbolu tarihin izlerine şahit olmak isteyenleri ağırlayacak

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ve Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarıyla ön plana çıkan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, bayram tatilinde tarihin izlerine şahit olmak isteyenleri ağırlayacak.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, ilçedeki tarihi konak, pansiyon ve otellerde bayram için rezervasyon yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Doluluğun yüzde 75-80 seviyesinde olduğunu aktaran Urgancıoğlu, "Kurban Bayramı'nı tam dolulukla geçireceğimizi düşünüyorum. Şehrin, bayram için gelen hemşehrilerimizin de yoğunluğuyla ciddi misafir ağırlayacağını düşünüyorum." dedi.

Urgancıoğlu, Safranbolu'nun ilkbahar ve sonbaharda ayrı güzelliğe büründüğünü ifade ederek, "Tarihi çarşının yanı sıra Bağlar bölgesinde güzel yürüyüş yapılabilir. Mağara, Kristal Cam Teras ve İncekaya Su Kemeri'nin yanı sıra Yazıköy ve Yörük köyü gibi doğal güzelliklerimiz mutlaka görülmeli. Vakti olan misafirlerimiz Yenice'deki doğal güzellikleri ve Pınarbaşı'ndaki kanyonları da ziyaret edebilir. Yeni açılan Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi de görülmeden gidilmemesi gereken bir nokta." diye konuştu.