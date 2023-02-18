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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kentin altyapısının yüzde 40'ı tamamlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, AFAD öncülüğünde yapılan 10 bin 500 kişilik konteyner kentin alt yapısının yüzde 40'ı tamamlandı.

Muhittin Sandıkçı   | 18.02.2023
Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kentin altyapısının yüzde 40'ı tamamlandı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Malatya

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu sürüyor.

İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 190 bin metrekarelik alanda 230 işçi, 110 iş makinasıyla alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Alana 2 bin 100 konteynerin kurulması ve 10 bin 500 kişinin yerleştirilmesi planlanıyor.

Altyapının yüzde 40'ı tamamlandı

Konteyner kentin elektrik ve su hattının yüzde 40'ı tamamlanırken çalışmaların bittiği sahalara da konteynerler yerleştiriliyor.

21 metrekarelik konteynerlerde elektrikli ısıtıcı, termosifonlu sıcak su, yatak odası, mutfak ve banyo bulunuyor.

AFAD koordinesinde kurulumları gerçekleştiren firma yöneticisi İbrahim Keleş, konteynerlerin yetiştirilmesi için herkesin fedakarca çalıştığını, 10 bin 500 kişinin her türlü şartlara uygun şekilde yaşayacağı küçük bir ilçeyi oluşturduklarını söyledi.

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