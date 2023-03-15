İzmir depreminde ölen ikizlerinin anısına Hatay'da çocuklara ayakkabı dağıttı
İzmir depreminde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi Tülin Batmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı kampanya ile Hatay'daki 4-12 yaş grubu 2 bin 185 çocuğa spor ayakkabısı dağıttı.
İzmir
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde ikiz çocuklarını kaybeden Tülin Batmaz, sosyal sorumluluk projeleri için kurduğu vakıfla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenenlere destek olmaya çalışıyor.
Depremin olduğu günden bu yana yardım toplayan ve yardım tırını ilk olarak Elbistan'a gönderen Batmaz, daha sonra depremzede çocukları mutlu etmek için harekete geçti.
Batmaz, kurucusu ve başkanı olduğu Sayra ve Çınar Vakfı adına "1000 çocuk kalbe dokunuyor, 4-12 yaş grubu depremzede çocuklarımıza mevsimlik spor ayakkabısı alıyoruz" duyurusuyla başlattığı kampanyada 2 bin 185 çift ayakkabıya ulaştı.
Batmaz ve vakıf gönüllüleri, Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerine giderek çocuklara rengarenk spor ayakkabıları hediye etti.
Fotoğraf: Meriç Ürer/AA
"Tablo çok acı"
Tülin Batmaz, AA muhabirine, hedefledikleri ayakkabı sayısının 2 katına çıkmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Hatay'a bizzat gitmek istediğini anlatan Batmaz, gördüğü tablonun içini çok acıttığını belirterek, şunları söyledi:
"Tablo içimizi o kadar acıttı ki yapacağımız bazı şeyleri unuttuk. İçimiz çekildi desem abartmamış olurum. Bizzat yaşamak, görmek, dokunmak, hissetmek, gerçeklerle yüz yüze kalmak bambaşka bir duygu."
"Bir daha gideriz"
Çocuklarla bir araya geldiklerinde çok mutlu olduklarını belirten Batmaz, şunları kaydetti:
"Çocuklardaki o mutluluk, o sevinç, o coşku, inanın bir daha, bir daha, bir daha sizi oraya götürecek bir duygu. Bir daha gideriz gibi geliyor bana. Çocuklar 'Bu benim mi?', 'Kardeşime de alabilir miyim?', 'Bunun pembesi, mavisi var mı?' gibi sorular sordular. 'Ben bunu beğenmedim.' diyeni duymadık. Çok mutlu oldular."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.