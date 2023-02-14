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Dünya, Asrın felaketi

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Bu zor günlerde Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili "Geçen yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri bu." ifadesini kullandı ve dayanışma mesajı verdi.

Dildar Baykan Atalay, Sümeyye Dilara Dinçer   | 14.02.2023
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Bu zor günlerde Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz

Ankara

Cohen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretinin amacının depremlerin ardından İsrail'in Türkiye ile dayanışmasını göstermek, bu arada da ikili ilişkileri ele alma fırsatı olduğunu belirten Cohen, "Bu ilişkiler son bir yıl içinde gerçekten çok daha iyi bir noktaya geldi. İsrail hükümeti ve İsrail halkı adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve destek vaatlerimizi iletmek istiyorum." dedi.

Cohen, depremlerden etkilenen herkese desteklerini sunmaya çalışacaklarını belirterek, "Geçen yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri bu." dedi.

İnsani yardımın siyasi hiçbir sınırı olmadığının altını çizen Cohen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu, bu zor günlerde dayanışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve biz elimizden gelen her türlü yardımı sağlayarak sadece ihtiyacı olanlara şu anda değil, gelecekte de yardıma devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum çünkü anladığım kadarıyla önümüzdeki sorunlar gerçekten son derece büyük."

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