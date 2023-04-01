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Dünya, Asrın felaketi

Hollanda, deprem bölgelerinin yeniden inşasına katkı yapmak istiyor

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Schreinemacher, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada deprem bölgelerinin yeniden inşasına katkı sunmak istediklerini belirtti.

Selman Aksünger  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Hollanda, deprem bölgelerinin yeniden inşasına katkı yapmak istiyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Amsterdam

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada deprem bölgelerinin yeniden inşasına katkı sunmak istediklerini belirtti.

Schreinemacher Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ve yıkımın büyüklüğü karşısında üzüntü duyduğunu dile getirerek yardımların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Hollanda'nın depremin başından bu yana acil ve insani yardım malzemeleri gönderdiğini kaydeden Schreinemacher, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için Hollanda'da yardım toplandığını anımsattı.

Schreinemacher, Hollanda'nın, maddi yardımın yanı sıra enerji, inşaat ve altyapı firmalarıyla Türkiye'deki acil yardımdan sonra yeniden inşa sürecine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Hollanda iş dünyasında altyapı uzmanlarının da yer aldığı ziyarette özellikle hasara uğrayan su altyapısının onarılması ve depremzedelerin temiz ve içilebilir suya ulaşmasında katkı sunulduğu belirtildi.

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