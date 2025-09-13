Dolar
Ekonomi

Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 364 afet konutu ve ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Salim Taş  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Hatay

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kavutçu Mahallesi'nde 364 afet konutu, 5 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 caminin inşası ile bölgedeki alt yapı çalışmaları sürüyor.

Yeni konutlar güvenli, modern tasarımlı ve sosyal donatılarıyla öne çıkıyor.

Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden projeyle ilgili bilgi aldı.

