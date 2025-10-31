Dolar
42.05
Euro
48.70
Altın
4,014.32
ETH/USDT
3,842.40
BTC/USDT
109,779.00
BIST 100
10,974.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında ve çevresinde, bilirkişi heyetinin incelemeleri devam ediyor.

Cem Ali Kuş, Kadir Yıldız  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazında inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarın bulunduğu bilirkişi heyetince dün başlatılan incemeler kapsamında, enkaz alanı ve çevresinde balyozla zemine sert şekilde vurulup deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık çalışması gerçekleştirildi.

Ölçümler sırasında vatandaşların enkaz alanı ve çevresinde bulunan barikatlara yaklaşmaması istendi.

Bölgede Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca emniyet ve zabıta ekipleri, enkazın çevresinde barikatlarla güvenlik önlemlerini sürdürürken, vatandaşların geçişleri güvenli alandan sağlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olay

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de planlı su kesintileri 15 Kasım'a kadar sürecek
Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor
Can Holding'e yönelik soruşturmada İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı
Türkiye İsrafı Önleme Vakfından Dünya Tasarruf Günü'nde kaynakları koruma çağrısı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı yarın yapılacak

Benzer haberler

Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor

Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor

Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor

Sındırgı depreminde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan kardeşler o anları anlattı

Şam’da devrik Esed rejimi enkazlardan yapay dağ oluşturdu

Şam’da devrik Esed rejimi enkazlardan yapay dağ oluşturdu
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü

Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Balıkesir Sındırgı merkezli depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Balıkesir Sındırgı merkezli depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet