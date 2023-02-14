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Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Madenoğlu Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Asrın felaketi

Hollanda’da konser geliri depremzedelere bağışlanacak

Hollanda'nın Haarlem şehrinde düzenlenen ve çok sayıda sanatçının yer aldığı konserin geliri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere bağışlanacak.

Selman Aksünger   | 14.02.2023
Hollanda’da konser geliri depremzedelere bağışlanacak

HAARLEM

Filarmoni Haarlem Salonu'ndaki konserde, Hollanda'dan 20 sanatçının şarkıları Felemenkçe, İngilizce, Türkçe ve Arapça seslendirildi.

Hollanda Kralı'nın Kuzey Hollanda Eyaleti temsilcisi Arthur van Dijk, Belediye Başkanı Jos Wienen ve Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez, davetlileri bağış kampanyalarına katılmaya davet etti.

Karsu Dönmez, konuşmasında adının Hatay'ın Karsu köyünden geldiğini belirterek, "Depremde ailemden bir kısmından haber alamadığımı söylemiştim ve yakınlarımdan 16 kişiyi kaybettim. Bu rakam belki daha da artacak. Bugün benim de sahne almamı rica ettiler ama takdir edersiniz ki bu benim için çok zor bir durum." dedi.

Ekibiyle geçen yıl Hatay'ın birçok yerinde konser verdiğini ve oralarda çektikleri bir televizyon programının iki hafta sonra yayınlanacağını dile getiren Karsu, "Halamın benden tek isteği vardı. Buraları unutma Karsu derdi. Artık memleketimi unutmamak görevim. Umarım hem Türkiye hem de Suriye için yardımları devam ettirirsiniz." diye konuştu.

Haarlem Belediyesinden her sakini için 1 avro yardım

Wienen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde her şeyini kaybeden insanları ve yıkılmış binaları görmek berbattı. Afette yakınlarını kaybeden Haarlemlilerle de görüştük. Kalbimiz ve duygularımız Türkiye ve Suriye'dekilerle." ifadelerini kullandı.

Yardım konserine katılmaktan memnun olduğunu dile getiren Wienen, "Şehirdeki her bir sakinimiz adına kampanyaya 1 avro bağışlayacağız." dedi.

Türkiye'den çok sayıda arkadaşının olduğunu ve yakınları Türkiye'de yaşayan tanıdıkları olduğunu belirten Van Dijk, "Bu hafta parlamentoda kampanyaya ne kadar bağışlayacağımızı konuşacağız. Çok fazla yardıma ihtiyaç var. Yarın ve yarından sonra da insanlar bağışa devam etmeli. Giden insanların geri gelmeyeceğini biliyoruz ama oradakileri biraz da olsa umut vermek istiyoruz." diye konuştu.

Konser için satışa çıkarılan 1136 biletin tamamının satıldığı ve elde edilen 41 bin 520 avro gelirin, Hollanda'daki çok sayıda STK'nin, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ortaklaşa yürüttüğü Giro555 kampanyası hesabına gönderileceği açıklandı.


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