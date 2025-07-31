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Kültür

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, İstanbul'da konser verdi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı.

Özlem Limon  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, İstanbul'da konser verdi Fotoğraf: Adem Kutucu - AA

İstanbul

Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı, 2025 dünya turnesi kapsamında Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial işbirliğiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

"Mirrors" parçasıyla açılışı yapan Timberlake, konserde son çıkardığı "Everything I Thought It Was" albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi.

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Konsere gelenleri selamlayan Timberlake, "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç gündür buradayız. Kesinlikle bu konser çok güzel oldu. Bu yıl turnem de uzun oldu, inanılmazdı. Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Turne kapsamında Timberlake, 27 Temmuz'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dinleyiciyle buluştu.

Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.

Şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve oyuncu olarak çok yönlü sanatçı, kariyeri boyunca 54 milyondan fazla albüm, 63 milyondan fazla single ve NSYNC grubunun solisti olarak da 70 milyondan fazla kayıt satışı elde etti.

"Troller" filmi için seslendirdiği "Can't Stop the Feeling!" şarkısı, 2017 Oscar Ödülleri'nde "En İyi Orijinal Şarkı" dalında aday gösterildi.

Son olarak, Justin Timberlake, 18 yeni şarkıdan oluşan altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was"u, 2024 mart ayında yayınladı. Albümde öne çıkan parçalar arasında "Selfish" ve "No Angels" yer alıyor.

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